Milano-Bicocca | a un anno dal titolo lavora l’82 | 7% dei laureati

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 16 giugno 2022)(ITALPRESS) – Il tasso di occupazione deidisale ancora: a undal conseguimento deltriennale,7 per cento è impiegato, rispetto ad una media nazionale del 74,5 per cento e regionale del 79,1 per cento. Lo stesso trend positivo emerge dall’analisi dei dati deidi secondo livello (corsi magistrali e a ciclo unico): a undal conseguimento del, il tasso di occupazione è pari al,1 per cento, 7,5 punti in più del dato nazionale (74,6 per cento) e un punto in più del dato lombardo (81 per cento). Dati confermati a cinque anni dalla laurea: il tasso di occupazione sale al 91,8 per cento, 3,3 punti in più della media nazionale (88,5 per ...