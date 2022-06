Milan, Pobega convinto tutti: si va verso la permanenza (Di giovedì 16 giugno 2022) Tommaso Pobega completerà il centrocampo del Milan. Il giovane centrocampista ha convinto tutti e rimarrà in rossonero Tommaso Pobega resterà a giocarsi le sue chance al Milan. Il centrocampiste ha convinto tutto l’ambiente dopo le ultime annate in prestito, meritandosi così la possibilità di restare in rosa. Il classe 2000 inoltre sarà utile inoltre per la questione liste, essendo un giocatore che si è formato nel vivaio della società rossonera. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 giugno 2022) Tommasocompleterà il centrocampo del. Il giovane centrocampista hae rimarrà in rossonero Tommasoresterà a giocarsi le sue chance al. Il centrocampiste hatutto l’ambiente dopo le ultime annate in prestito, meritandosi così la possibilità di restare in rosa. Il classe 2000 inoltre sarà utile inoltre per la questione liste, essendo un giocatore che si è formato nel vivaio della società rossonera. L'articolo proviene da Calcio News 24.

