Milan, Origi atteso in Italia: la prossima settimana le visite mediche (Di giovedì 16 giugno 2022) Divock Origi è il rinforzo scelto da Paolo Maldini per il nuovo attacco del Milan. Una trattativa che vi abbiamo raccontato passo per... Leggi su calciomercato (Di giovedì 16 giugno 2022) Divockè il rinforzo scelto da Paolo Maldini per il nuovo attacco del. Una trattativa che vi abbiamo raccontato passo per...

Pubblicità

AntoVitiello : ?? #Origi a Milano settimana prossima, countdown partito per il primo acquisto estivo del #Milan ?? Per #Florenzi e… - Milannews24_com : Milan, Origi in arrivo in Italia: ecco quando svolgerà le visite mediche - ACMilanOrigin : RT @FraNasato: Secondo Milannews Origi sbarcherà a Milano settimana prossima #Milan - MagliolaManuel : RT @86_longo: Settimana prossima in Italia. Origi sarà il primo acquisto del nuovo Milan ????????? - FraNasato : Secondo Milannews Origi sbarcherà a Milano settimana prossima #Milan -