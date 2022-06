Milan, il Lille rifiuta la prima offerta per Botman (Di giovedì 16 giugno 2022) Il Lille ha comunicato a Sven Botman di aver rifiutato la prima offerta del Milan per il difensore, considerandola troppo bassa Come riferito dal giornalista inglese Scott Wilson, il Lille ha avvisato Sven Botman della volontà di non accettare l’offerta del Milan. I francesi la considerano troppo bassa rispetto a quella del Newcastle. Per soddisfare la voglia del centrale, desideroso di sbarcare a Milanello, Maldini e Massara dovranno alzare la cifra offerta al club francese. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 giugno 2022) Ilha comunicato a Svendi averto ladelper il difensore, considerandola troppo bassa Come riferito dal giornalista inglese Scott Wilson, ilha avvisato Svendella volontà di non accettare l’del. I francesi la considerano troppo bassa rispetto a quella del Newcastle. Per soddisfare la voglia del centrale, desideroso di sbarcare aello, Maldini e Massara dovranno alzare la cifraal club francese. L'articolo proviene da Calcio News 24.

