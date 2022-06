Milan, ecco il budget per l’esterno destro (Di giovedì 16 giugno 2022) Secondo quanto riferito da Sky, il Milan ha un budget di circa 25/30 milioni per acquistare un nuovo esterno destro. Maldini e Massara vorrebbero... Leggi su calciomercato (Di giovedì 16 giugno 2022) Secondo quanto riferito da Sky, ilha undi circa 25/30 milioni per acquistare un nuovo esterno. Maldini e Massara vorrebbero...

Pubblicità

Gazzetta_it : Adli, promesso sposo del “piolismo”. Da “10” o in mediana, ecco perché è un arrivo importante - milansette : Milan, da Nasti a Gala: i giovani che potrebbero lavorare con Pioli #acmilan #rossoneri - milansette : Milan, da Nasti a Gala: i giovani che potrebbero lavorare con Pioli - rebicsaltato : @milan_oltrepo @_Tomteller_ @acmilan Per essere vago per non farlo sapere ad altri, sicuro sai della roba dell asse… - ACMilanAddict1 : Milan, dalla Spagna: ecco quanto chiede il Real per Asensio #ACMilan #SempreMilan #Rossoneri | Calciomercato -