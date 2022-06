Milan Botman, il Newcastle potrebbe cambiare obiettivo per la difesa (Di giovedì 16 giugno 2022) Botman vuole il Milan e il Newcastle potrebbe virare su Demiral come obiettivo per la difesa e parlare con la Juventus Il Newcastle potrebbe cambiare obiettivo per la difesa. Secondo Sportmediaset, infatti, il cliub inglese avrebbe virato su Demiral della Juventus. Il motivo? Perché Botman del Lille ha scelto il Milan e vuole soltanto i rossoneri. Gli accordi tra le parti ci sono già, manca soltanto quello fra le squadre. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 giugno 2022)vuole ile ilvirare su Demiral comeper lae parlare con la Juventus Ilper la. Secondo Sportmediaset, infatti, il cliub inglese avrebbe virato su Demiral della Juventus. Il motivo? Perchédel Lille ha scelto ile vuole soltanto i rossoneri. Gli accordi tra le parti ci sono già, manca soltanto quello fra le squadre. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

AntoVitiello : ?? #Botman ha accordo personale con il #Milan per 5 anni. Vuole i rossoneri e sta rifiutando tutto. La variabile può… - AntoVitiello : ?? Il #Milan non vuole perdere #Botman e continua a lavorarci. Aggiornamenti costanti tra le parti, anche ieri sera… - AntoVitiello : ?? In attesa di #Botman e della scelta finale (Newcastle in forte pressing sul Lille, i rossoneri ci provano ancora)… - diegomassacm : @AConan_Doyle Come pensiate andrà a finire per botman, o meglio, visto questo 'avvertimento' cosa farà il milan? - CalcioNews24 : Il #Newcastle cambia obiettivo per la difesa ?? -