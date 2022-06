Michelle Hunziker ufficializza la relazione con la sua nuova fiamma (Di giovedì 16 giugno 2022) La showgirl, Michelle Hunziker, è partita per la Sardegna, per una vacanza di passione insieme al suo nuovo compagno Giovanni Angiolini Michelle Hunziker dopo aver congedato il suo pubblico televisivo è partita per una vacanza in Sardegna insieme alla sua nuova fiamma. La showgirl, infatti, è stata paparazzata su uno yacht insieme al dottore, ex Grande Fratello, Giovanni Angiolini. Michelle Hunziker paparazzata con il suo nuovo compagno Giovanni Angiolini (Fonte: Instagram)Dopo la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi, Michelle Hunziker si è consolata tra le braccia dell’ex gieffino. Il dottore è originario di Sassari. Per questo motivo i due hanno deciso di rifugiarsi nel mare della Sardegna per ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 16 giugno 2022) La showgirl,, è partita per la Sardegna, per una vacanza di passione insieme al suo nuovo compagno Giovanni Angiolinidopo aver congedato il suo pubblico televisivo è partita per una vacanza in Sardegna insieme alla sua. La showgirl, infatti, è stata paparazzata su uno yacht insieme al dottore, ex Grande Fratello, Giovanni Angiolini.paparazzata con il suo nuovo compagno Giovanni Angiolini (Fonte: Instagram)Dopo la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi,si è consolata tra le braccia dell’ex gieffino. Il dottore è originario di Sassari. Per questo motivo i due hanno deciso di rifugiarsi nel mare della Sardegna per ...

