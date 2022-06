Michelle Hunziker, il primo bikini e il lato B, a 45 anni, è “uno spettacolo” (Di giovedì 16 giugno 2022) Michelle Hunziker bikini, la prova costume dell’estate 2022 infiamma Instagram. Tutti impazziti per le nuove foto social della conduttrice italo-svizzera che è tornata a far parlare di sé e del suo fisico incredibile dopo la vacanza romantica in Sardegna con il nuovo fidanzato Giovanni Angiolini. Sì, perché finalmente dopo tante voci e paparazzate è arrivata una semi-conferma di questa love story. Non è ancora ufficiale, ma ormai tra le Storie pubblicate su Instagram da entrambi e soprattutto le foto apparse su Chi nessuno ha più dubbi. Michelle Hunziker bikini: lato B “spettacolare” Il settimanale diretto da Alfonso Signorini, in edicola da mercoledì 15 giugno, ha immortalato Michelle ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 16 giugno 2022), la prova costume dell’estate 2022 infiamma Instagram. Tutti impazziti per le nuove foto social della conduttrice italo-svizzera che è tornata a far parlare di sé e del suo fisico incredibile dopo la vacanza romantica in Sardegna con il nuovo fidanzato GiovAngiolini. Sì, perché finalmente dopo tante voci e paparazzate è arrivata una semi-conferma di questa love story. Non è ancora ufficiale, ma ormai tra le Storie pubblicate su Instagram da entrambi e soprattutto le foto apparse su Chi nessuno ha più dubbi.B “spettacolare” Il settimanale diretto da Alfonso Signorini, in edicola da mercoledì 15 giugno, ha immorta...

Pubblicità

OceanBlue2014_1 : RT @robepere: Alberto Tomba nel film Alex L’Ariete (1999) al fianco di Michelle Hunziker #Rubrichette - Devil501176292 : RT @dea_channel: la divina Michelle Hunziker in visita alle saline di Cervia ??????????????? - zazoomblog : “Perché mi fate questo?”: Michelle Hunziker non ne può piu viene a galla l’assurdo problema - #“Perché #questo?”:… - LaMaiNaGioia : Di Michelle Hunziker non si può dire abbia cattivo gusto. - Jeffry60779912 : RT @dea_channel: la divina Michelle Hunziker in visita alle saline di Cervia ??????????????? -