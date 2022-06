“Mi hai deluso”. Isola dei Famosi, Mercedesz Henger critiche a Edoardo Tavassi (Di giovedì 16 giugno 2022) Isola dei Famosi, Mercedesz Henger e Edoardo Tavassi: bufera in arrivo? Qualche avvisaglia si è avuta durante la puntata di oggi quando la figlia di Eva è stata costretta a ricorrere al medico. Era intenta a fare un’escursione con altri naufraghi quanto, scivolando, ha messo male il piede. Per sorreggersi ed evitare la caduta ha messo la mano nell’acqua tagliandosi con un corallo. Un taglio profondo per cui si è richiesto l’intervento di un medico. Di ritorno dall’infermeria la naufraga è tornata con la mano fasciata dopo ben quattro punti di sutura per arginare la ferita. Durante il racconto non ha risparmiato una frecciata a Edoardo Tavassi. “Sono scivolata su un corallo e mi sono aperta la mano…Mi ha fatto davvero molto male. Nessuno si è ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 16 giugno 2022)dei: bufera in arrivo? Qualche avvisaglia si è avuta durante la puntata di oggi quando la figlia di Eva è stata costretta a ricorrere al medico. Era intenta a fare un’escursione con altri naufraghi quanto, scivolando, ha messo male il piede. Per sorreggersi ed evitare la caduta ha messo la mano nell’acqua tagliandosi con un corallo. Un taglio profondo per cui si è richiesto l’intervento di un medico. Di ritorno dall’infermeria la naufraga è tornata con la mano fasciata dopo ben quattro punti di sutura per arginare la ferita. Durante il racconto non ha risparmiato una frecciata a. “Sono scivolata su un corallo e mi sono aperta la mano…Mi ha fatto davvero molto male. Nessuno si è ...

