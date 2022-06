Mezzi di trasporto sì | aerei no | facciamo il punto

(Di giovedì 16 giugno 2022) Addio alla mascherina praticamente ovunque. Da ieri, 15 giugno, sono decaduti anche gli ultimi obblighi rimasti: ovvero quelli di indossarla in cinema, teatri ed eventi sportivi al chiuso. 55 mascherine lavabili guarda le foto Leggi anche › Stop mascherine in aereo nei Paesi UE, ma in Italia l’obbligo resta Mascherine addio: dove restano obbligatorie I dispositivi di protezione resteranno, però, ancora obbligatori suipubblici almeno fino al 30 settembre. A parte gli ...

GuidoDeMartini : ?? 15-6, ARRIVA ALLA FINE IL COMUNICATO UFFICIALE DEL GOVERNO ?? COVID: Il decreto stabilisce la proroga al 30 settem… - Agenzia_Ansa : Prorogato fino al 30 settembre l'obbligo delle mascherine sui mezzi di trasporto. E' quanto avrebbe deciso il Consi… - GiovaQuez : Intanto il CdM ha deciso la proroga dell'obbligo di #mascherine sui treni e i mezzi di trasporto pubblico fino al 3… - GEFCF72 : @ettoreb74 @AldTar Comunque quelle rientrano nel traportò pubblico locale, obbligo mascherina è vigente. Sono mezzi… - LullyOttoCinque : RT @GuidoDeMartini: ?? 15-6, ARRIVA ALLA FINE IL COMUNICATO UFFICIALE DEL GOVERNO ?? COVID: Il decreto stabilisce la proroga al 30 settembre… -

Ma da Palazzo Chigi è arrivata una proroga per quanto riguarda idipubblici: negli autobus, in metro, sugli aerei e, appunto, a bordo dei treni resta l' obbligo di mascherina fino al ...La misura resta, invece, per gli altridi: in attesa che il decreto venga pubblicato, un'ordinanza ponte del ministro della Salute, Roberto Speranza, ne garantirà la permanenza in ...Sino al 30 settembre 2022, per utilizzare la rete di trasporto pubblico è obbligatorio rispettare la regola dell'obbligo di mascherina FFP2 Nuove disposizioni per i mezzi pubblici a Reggio Calabria.