Meteo | weekend di fuoco | previsti 37 gradi all’ombra

(Di giovedì 16 giugno 2022) Undicon caldo fino a 37. Con il forte caldo sale il rischio per la salute a causa delle temperature ancora in aumento nei prossimi giorni.Sabato e domenica prossimi, spiega Mattia Gussoni,rologo de ‘iL.it’, saranno due giornate soleggiate.La nuvolosità sarà rara e presente solamente sui confini alpini occidentali e su Sicilia e Calabria, dove è possibile qualche breve temporale di calore. Ci sarà da sudare, precisa, su Piemonte, Lombardia, Toscana, Umbria e Sardegna. Su queste regioni i valori massimi potranno toccare punte di 36/37, anche oltre nelle zone interne. Non se la passeranno bene nemmeno il resto del Nord e il Lazio dove si potranno raggiungere i 34/35a ...

