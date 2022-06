Meteo: in Lombardia temperature fino a 36 gradi, ma tra venerdì e sabato leggero calo (Di giovedì 16 giugno 2022) Milano, 16 giu.(Adnkronos) - Una solida area di alta pressione insiste sul Mediterraneo occidentale fino all'inizio della prossima settimana, determinando sulla Lombardia giornate prevalentemente soleggiate o al più irregolarmente velate, ma senza precipitazioni se si escludono occasionali e isolati rovesci sui rilievi prealpini. E' quanto riporta il bollettino Meteo diffuso da Arpa Lombardia. Le temperature massime oggi sono in risalita attorno a 34-36 gradi, ma tra venerdì e sabato saranno stazionarie o in lieve flessione. La tregua durerà poco, dal momento che tra domenica e lunedì si registrerà una nuova lieve risalita. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022) Milano, 16 giu.(Adnkronos) - Una solida area di alta pressione insiste sul Mediterraneo occidentaleall'inizio della prossima settimana, determinando sullagiornate prevalentemente soleggiate o al più irregolarmente velate, ma senza precipitazioni se si escludono occasionali e isolati rovesci sui rilievi prealpini. E' quanto riporta il bollettinodiffuso da Arpa. Lemassime oggi sono in risalita attorno a 34-36, ma trasaranno stazionarie o in lieve flessione. La tregua durerà poco, dal momento che tra domenica e lunedì si registrerà una nuova lieve risalita.

