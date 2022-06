Meteo, caldo in Italia: bollino arancione in 6 città e allarme siccità Po (Di giovedì 16 giugno 2022) L'anticiclone africano Scipione avanza e porta ulteriori picchi di caldo in Italia. Oggi bollino arancione per il caldo in sei capoluoghi Italiani: Bologna, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, e Torino. Giallo in altri dieci. Prosegue anche l'allarme siccità: preoccupa il fiume Po in secca, con la pioggia che in alcune zone manca da 110 giorni. Per il fiume le temperature sopra la media e le piogge troppo scarse stanno causando uno stato di siccità mai visto negli ultimi 70 anni. Soffrono anche i ghiacciai: le Alpi sono sempre più verdi e in Trentino la neve è dimezzata rispetto alla serie storica. (LE PREVISIONI) Leggi su tg24.sky (Di giovedì 16 giugno 2022) L'anticiclone africano Scipione avanza e porta ulteriori picchi diin. Oggiper ilin sei capoluoghini: Bologna, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, e Torino. Giallo in altri dieci. Prosegue anche l': preoccupa il fiume Po in secca, con la pioggia che in alcune zone manca da 110 giorni. Per il fiume le temperature sopra la media e le piogge troppo scarse stanno causando uno stato dimai visto negli ultimi 70 anni. Soffrono anche i ghiacciai: le Alpi sono sempre più verdi e in Trentino la neve è dimezzata rispetto alla serie storica. (LE PREVISIONI)

Pubblicità

fanpage : Previsioni Meteo: ci aspetta un Luglio di fuoco ?? La situazione climatica potrebbe peggiorare ancora nel corso del… - SielandHeidrun : RT @SkyTG24: #Meteo, caldo in Italia: bollino arancione in 6 città e allarme siccità Po - SkyTG24 : #Meteo, caldo in Italia: bollino arancione in 6 città e allarme siccità Po - Miti_Vigliero : RT @GenovaQuotidian: Meteo Arpal, cielo sereno e temporali di calore. Disagio fisiologico per il caldo - meteo_toscana : CALDO ED AFA IN AUMENTO METEO FINE SETTIMANA COME AD AGOSTO -