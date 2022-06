Metalli critici. Ecco la partnership multilaterale a guida Usa (Di giovedì 16 giugno 2022) Gli Stati Uniti e partner atlantici e occidentali – tra cui Australia, Canada, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Corea del Sud, Svezia, Regno Unito e la Commissione europea – hanno annunciato il lancio della Minerals Security partnership (MSP), iniziativa ambiziosa per rafforzare la sicurezza delle catene del valore delle materie prime critiche. L’annuncio è arrivato durante la conferenza della Prospectors and Developers Association of Canada, uno degli eventi legati al settore minerario più importanti al mondo. Dinanzi a una congiuntura critica, che vede da un lato una pressione strutturale sull’offerta di Metalli non ferrosi e materie prime cruciali per la transizione energetica e digitale (litio, cobalto, terre rare, nickel, gallio, grafite, eccetera), dall’altro prospettive di disaccoppiamento tra le filiere globali per ragioni di sicurezza, ... Leggi su formiche (Di giovedì 16 giugno 2022) Gli Stati Uniti e partner atlantici e occidentali – tra cui Australia, Canada, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Corea del Sud, Svezia, Regno Unito e la Commissione europea – hanno annunciato il lancio della Minerals Security(MSP), iniziativa ambiziosa per rafforzare la sicurezza delle catene del valore delle materie prime critiche. L’annuncio è arrivato durante la conferenza della Prospectors and Developers Association of Canada, uno degli eventi legati al settore minerario più importanti al mondo. Dinanzi a una congiuntura critica, che vede da un lato una pressione strutturale sull’offerta dinon ferrosi e materie prime cruciali per la transizione energetica e digitale (litio, cobalto, terre rare, nickel, gallio, grafite, eccetera), dall’altro prospettive di disaccoppiamento tra le filiere globali per ragioni di sicurezza, ...

