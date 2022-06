Messa Corpus Domini in diretta dalla Basilica di San Pietro (Di giovedì 16 giugno 2022) La Santa Messa si potrà seguire il 16 giugno alle ore 10.30 su Tv2000, presiede il card. Mauro Gambetti, vicario generale del Santo Padre ROMA – Tv2000, giovedì 16 giugno alle ore 10.30, trasmette in diretta dalla Basilica di San Pietro la Messa nella Solennità del Corpus Domini, con processione e benedizione eucaristica. Presiede il card. Mauro Gambetti, vicario generale di Papa Francesco per la Città del Vaticano. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 16 giugno 2022) La Santasi potrà seguire il 16 giugno alle ore 10.30 su Tv2000, presiede il card. Mauro Gambetti, vicario generale del Santo Padre ROMA – Tv2000, giovedì 16 giugno alle ore 10.30, trasmette indi Sanlanella Solennità del, con processione e benedizione eucaristica. Presiede il card. Mauro Gambetti, vicario generale di Papa Francesco per la Città del Vaticano. L'articolo L'Opinionista.

Pubblicità

Lopinionista : Messa Corpus Domini in diretta dalla Basilica di San Pietro - SIENANEWS : Corpus Domini, oggi la messa e la processione lungo le vie della città - KattInForma : Santa Messa del Corpus Domini - Oggi 16 giugno ore 10 30 su Tv2000 - klaus1973_2014 : RT @uffstampaTv2000: #Messa #CorpusDomini, processione e benedizione eucaristica in diretta su @tv2000it da San Pietro, giovedì #16giugno o… - onaitsabes : @phramattone ?? Vieni da me domani che facciamo una signora Messa cantata e una signora processione per il Corpus Do… -