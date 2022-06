Mercedesz si fa male ma Edoardo non se la fila: il Tavassi sempre più vicino a Estefania (Di giovedì 16 giugno 2022) E’ amareggiata Mercedesz Henger perchè pensava che sull‘Isola dei famosi 2022 avesse trovato dei nuovi amici e invece a quanto pare, non tutti avrebbero per lei le stesse attenzioni che la figlia di Eva riserva agli altri del gruppo. Lo abbiamo visto anche nel day time dell’Isola di oggi. La Henger era uscita in esplorazione con Edoardo ed Estefania e altri amici poi però è stata costretta a rientrare, tornando in spiaggia visto che con un corallo si era ferita a una mano. Una cosa non di poco conto, la concorrente dell’Isola è stata portata in infermeria perchè si è subito capito che si trattava di una cosa seria. Chi forse non l’ha capito è stato Edoardo Tavassi che non ha neppure pensato di riaccompagnare Mercedesz in spiaggia. Una volta arrivata, la Henger ha riflettuto su ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 16 giugno 2022) E’ amareggiataHenger perchè pensava che sull‘Isola dei famosi 2022 avesse trovato dei nuovi amici e invece a quanto pare, non tutti avrebbero per lei le stesse attenzioni che la figlia di Eva riserva agli altri del gruppo. Lo abbiamo visto anche nel day time dell’Isola di oggi. La Henger era uscita in esplorazione conede altri amici poi però è stata costretta a rientrare, tornando in spiaggia visto che con un corallo si era ferita a una mano. Una cosa non di poco conto, la concorrente dell’Isola è stata portata in infermeria perchè si è subito capito che si trattava di una cosa seria. Chi forse non l’ha capito è statoche non ha neppure pensato di riaccompagnarein spiaggia. Una volta arrivata, la Henger ha riflettuto su ...

Pubblicità

MargheritaSann7 : RT @sonoingenua_: Giorno 76 ?? Mercedesz a Edoardo: “rimane il fatto che se tu non fossi su quest’isola… L’altro giorno che sei stato mal… - paolo_caciolli : Ci sei rimasta male e accenni un sorriso. Anche io ma non riesco a sorridere. ?? #Mercedesz #isola - hamsik911 : Non sono per nessuna ship, ma va detto che Edoardo, invece di far lo scemo con Estefania, poteva interessarsi a Mer… - Mary0001964 : RT @sonoingenua_: Giorno 76 ?? Mercedesz a Edoardo: “rimane il fatto che se tu non fossi su quest’isola… L’altro giorno che sei stato mal… - sonoingenua_ : Giorno 76 ?? Mercedesz a Edoardo: “rimane il fatto che se tu non fossi su quest’isola… L’altro giorno che sei sta… -