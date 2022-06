Mercedesz Henger si ferisce a L’Isola: “Edoardo non mi ha aiutata” (Di giovedì 16 giugno 2022) Ieri Mercedesz Henger, Estefania Bernal ed Edoardo Tavassi sono andati a fare un’escursione sugli scogli. La figlia di Eva si è ferita cadendo su dei coralli ed è finita in infermeria. La naufraga si è lamentata perché Edoardo ed Estefania l’hanno lasciata sola in acqua. “Siamo andati a fare un bagno stamani. Sì perché mi sono svegliata con tanta voglia di fare e abbiamo deciso di andare a fare un’escursione. Nell’attraversare degli scogli sono scivolata su un corallo che mi ha aperto la mano. Mentre tornavo da sola ha iniziato a farmi molto male. Mi sono guardata intorno e mi sono resa conto che non c’era più nessuno. Ho realizzato che nessuno era tornato con me e quindi mi è venuta una strana sensazione. Mi sono detta ‘io mi sono affezionata in 7 settimane a delle persone. Loro erano con me e io non avrei mai ... Leggi su biccy (Di giovedì 16 giugno 2022) Ieri, Estefania Bernal edTavassi sono andati a fare un’escursione sugli scogli. La figlia di Eva si è ferita cadendo su dei coralli ed è finita in infermeria. La naufraga si è lamentata perchéed Estefania l’hanno lasciata sola in acqua. “Siamo andati a fare un bagno stamani. Sì perché mi sono svegliata con tanta voglia di fare e abbiamo deciso di andare a fare un’escursione. Nell’attraversare degli scogli sono scivolata su un corallo che mi ha aperto la mano. Mentre tornavo da sola ha iniziato a farmi molto male. Mi sono guardata intorno e mi sono resa conto che non c’era più nessuno. Ho realizzato che nessuno era tornato con me e quindi mi è venuta una strana sensazione. Mi sono detta ‘io mi sono affezionata in 7 settimane a delle persone. Loro erano con me e io non avrei mai ...

