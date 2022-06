Mercedesz Henger, che cantonata! Altro che amore: lui è attratto da un’altra (Di giovedì 16 giugno 2022) Mercedesz Henger ha temporeggiato troppo? Niente scintille d’amore, nelle ultime ore è stata accantonata e messa da parte. Mercedesz Henger (Mediasetplay screenshot)La storia d’amore che avrebbe voluto Mercedesz Henger probabilmente è già finita, prima di nascere. Scopriamo insieme che cosa è successo nelle ultime ore all’Isola dei Famosi. L’Isola dei Famosi e reali di Canale 5 nel quale Mercedesz Henger sta dando grande prova di sé. La naufraga è molto amata dal pubblico da casa, ma anche fortemente criticata per quanto riguarda il suo flirt con Edoardo Tavassi. Sono ormai settimane che gli spettatori attendono un bacio tra Mercedesz ed Edoardo e finalmente nella diretta di lunedì qualche bacio se lo ... Leggi su direttanews (Di giovedì 16 giugno 2022)ha temporeggiato troppo? Niente scintille d’, nelle ultime ore è stata accantonata e messa da parte.(Mediasetplay screenshot)La storia d’che avrebbe volutoprobabilmente è già finita, prima di nascere. Scopriamo insieme che cosa è successo nelle ultime ore all’Isola dei Famosi. L’Isola dei Famosi e reali di Canale 5 nel qualesta dando grande prova di sé. La naufraga è molto amata dal pubblico da casa, ma anche fortemente criticata per quanto riguarda il suo flirt con Edoardo Tavassi. Sono ormai settimane che gli spettatori attendono un bacio traed Edoardo e finalmente nella diretta di lunedì qualche bacio se lo ...

