Meloni al Tg5 | «Si permettono di definirmi assassina Ho deciso di non accettare più questi metodi”

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 16 giugno 2022) «Io vengo linciata anche solo per aver alzato il tono della voce durante un comizio mentre qui c’è gente che si permette di dire che sono unao un criminale e quindi penso che come io vengo sempre richiamata alla responsabilità lo debbano fare anche gli altri». Giorgia, leader di FdI, ai microfoni del Tg5, parla della valanga di insulti che la sinistra le ha scaricato addosso appena le urne hanno sancito la vittoria di FdI.: «La sinistra non ha più argomenti» Gli attacchi contro di lei per i quali annuncia querele sono il prezzo del successo elettorale? «Ovviamente sì. Il punto è che però sono il prezzo del successo elettorale in una nazione nella quale c’è una sinistra che non avendo più argomenti ha bisogno di utilizzare. E io che forse l’ho accettato per troppo ...