Medvedev perde il senno e insulta tutti La replica velenosa | “Beve cattiva vodka”

Dmitry Medvedev, ex presidente della Russia e attualmente vice presidente del Consiglio di sicurezza russo, in un tweet ha deriso i tre leader europei in visita in Ucraina, cioè Mario Draghi, Emmanuel Macron e Olaf Scholz, riferendosi a loro come «fan europei di rane, salsicce di fegato e spaghetti». Un «insulto razzista legato agli stereotipi della gastronomia dei tre Paesi», sottolinea la Bbc nel raccontare la notizia. Prometteranno «l'adesione all'Ue e vecchi howitzer all'Ucraina» e «torneranno a casa in treno, come 100 anni fa», ha aggiunto Medvedev criticando la visita. «Va tutto bene. Ma non avvicinerà l'Ucraina alla pace. Il tempo scorre», ha concluso nel suo tweet il fedelissimo di Vladimir Putin. A rispondergli ci ha pensato Osvaldo Napoli, componente della commissione Esteri e deputato di Azione: «Dmity Medvedev conosce ...

