Maxi Lopez nella cordata che punta il Birmingham: affare da 50 milioni (Di giovedì 16 giugno 2022) Maxi Lopez ha ormai concluso la sua carriera da calciatore, ma vorrebbe continuare a operare in quello che per anni è stato il suo mondo. L’ex attaccante, però, sta pensando di farlo in una veste completamente diversa: l’argentino fa parte della cordata che è al lavoro per provare ad acquistare il Birminghham, uno dei club L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 16 giugno 2022)ha ormai concluso la sua carriera da calciatore, ma vorrebbe continuare a operare in quello che per anni è stato il suo mondo. L’ex attaccante, però, sta pensando di farlo in una veste completamente diversa: l’argentino fa parte dellache è al lavoro per provare ad acquistare il Birminghham, uno dei club L'articolo

Pubblicità

GoalItalia : Maxi Lopez nuovo proprietario del Birmingham? Trattativa in dirittura d'arrivo ?? - sportli26181512 : #Notizie #MaxiLopez Maxi Lopez nella cordata che punta il Birmingham: affare da 50 milioni: Maxi Lopez ha ormai con… - leonzan75 : RT @GoalItalia: Maxi Lopez nuovo proprietario del Birmingham? Trattativa in dirittura d'arrivo ?? - Larabrusi : RT @GoalItalia: Maxi Lopez nuovo proprietario del Birmingham? Trattativa in dirittura d'arrivo ?? - pccpla : RT @GoalItalia: Maxi Lopez nuovo proprietario del Birmingham? Trattativa in dirittura d'arrivo ?? -