Mastella e i suoi lanciano Lombardi: “E’ lui il candidato ideale per la Provincia” (Di giovedì 16 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSarà Nino Lombardi, già facente funzioni, il candidato presidente alla Provincia di Benevento della nutrita truppa Mastellata. In una sala della sede del partito Noi di Centro, nutrita ben oltre la reale agibilità da sindaci ed amministratori dei comuni sanniti, Lombardi ha incassato l’unanime sostegno da parte del leader Mastella e di tutti i componenti del gruppo politico, da Carmine Agostinelli, Gino Abbate, Pompilio Forgione e Raffaele Del Vecchio. “Oggi condividiamo insieme a Clemente e Sandra un senso di unità con tutti gli amministratori e questa è la prima grande vittoria – ha dichiarato Lombardi – ho guidato l’ente in questi mesi con grande responsabilità e apertura verso tutti gli amministratori che hanno apprezzato equilibrio e ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 16 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSarà Nino, già facente funzioni, ilpresidente alladi Benevento della nutrita truppata. In una sala della sede del partito Noi di Centro, nutrita ben oltre la reale agibilità da sindaci ed amministratori dei comuni sanniti,ha incassato l’unanime sostegno da parte del leadere di tutti i componenti del gruppo politico, da Carmine Agostinelli, Gino Abbate, Pompilio Forgione e Raffaele Del Vecchio. “Oggi condividiamo insieme a Clemente e Sandra un senso di unità con tutti gli amministratori e questa è la prima grande vittoria – ha dichiarato– ho guidato l’ente in questi mesi con grande responsabilità e apertura verso tutti gli amministratori che hanno apprezzato equilibrio e ...

