Mascherine: stop obbligo agli esami terza media e maturità, proroga FFP2 su mezzi di trasporto. Scarica ORDINANZA (Di giovedì 16 giugno 2022) Pubblicata l'ORDINANZA ponte del Ministero della Salute, in vista dell'entrata in vigore del decreto, che prevede la proroga dell'uso delle Mascherine nelle strutture sanitarie, nelle Rsa e nel trasporto pubblico, fatta eccezione per quello aereo. Cade l'obbligatorietà dell'uso delle Mascherine per gli esami di stato di terza medie e maturità. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 16 giugno 2022) Pubblicata l'ponte del Ministero della Salute, in vista dell'entrata in vigore del decreto, che prevede ladell'uso dellenelle strutture sanitarie, nelle Rsa e nelpubblico, fatta eccezione per quello aereo. Cade l'obbligatorietà dell'uso delleper glidi stato dimedie e. L'articolo .

