Mascherine al chiuso | proroga fino a settembre | ecco dove

Leggi su italiasera

(Di giovedì 16 giugno 2022) (Adnkronos) –al, dopo quasi due anni e mezzo non dovranno più essere indossate nella maggior parte dei luoghi. L’obbligo,al 30, resta però in alcuni luoghi. Il governo ha infatti confermato ladell’obbligo del dispositivo sui mezzi di trasporto pubblico (bus, tram, metropolitana e treni), nelle strutture sanitarie comprese le Rsaal 30. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato l’ordinanza ponte, in vista dell’entrata in vigore del decreto, con cui vieneto l’uso dellenelle strutture sanitarie, nelle Rsa e nel trasporto pubblico, fatta eccezione per quello aereo. Decade l’obbligatorietà dell’uso delleper gli esami ...