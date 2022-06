Mascherine al chiuso | proroga al 30 settembre per i trasporti | le nuove regole

(Di giovedì 16 giugno 2022) A partire dal 16 giugno cade una delle ultime limitazioni imposte dal governo per contrastare la trasmissione del coronavirus: l’obbligo di indossare leper cinema, teatri, spettacoli e manifestazioni sportive al. L’obbligo avrebbe dovuto cessare il 1° aprile con la fine dello stato di emergenza. Tuttavia, la linea del governo dettata dalla prudenza è stata quella di proseguire con l’obbligo di indossare la mascherina alin determinate circostanze, eliminandolo invece per negozi, bar e ristoranti, spettacoli e manifestazioni sportive al. La Circolare del ministero della Salute del 28 aprile scorso si era espressa anche suipubblici e sui lavoratori, sugli ospiti e sui visitatori delle strutture sanitarie. In questi casi, però, l’obbligo continuerà: durante il ...

Pubblicità

RaiNews : È stato poi prorogato al 30 settembre anche l’obbligo di mascherine nella sanità e nelle Rsa. Intanto oggi cade l’o… - PaoloCaminiti1 : Mascherine al chiuso, obbligo su mezzi pubblici fino a settembre - - PaoloCaminiti1 : Mascherine al chiuso, proroga fino a settembre: ecco dove - - Anto74745879 : @Agenzia_Ansa Fino al 30 settembre obbligo di mascherine sui mezzi pubblici,dal 1° ottobre scatta l'obbligo di masc… - novasocialnews : Mascherine al chiuso, proroga fino a settembre: ecco dove -

Fino all'emanazione di tale provvedimento, si dovrà continuare ad usare leal. Green Pass per i viaggi: quali regole 14 Giugno 2022 Per partire, aboliti Green Pass ,e ...... è scaduta infatti il 15 giugno e, eccetto la proroga per trasporti e ospedali, dal 16 giugno addio allenei teatri, cinema ed eventi sportivi e musicali al: ossia gli ultimi luoghi ...Stop alle mascherine sugli aerei mentre restano obbligatorie sui mezzi pubblici fino a settembre. L'addio ai dispositivi di protezione arriva ...Mascherine, cosa cambia dal 15 giugno Il 15 giorno 2022 è il giorno x, lo spartiacque a partire dal quale scade l'obbligo di mascherina al chiuso. In attesa di un nuovo provvedimento del Cdm, vediamo ...