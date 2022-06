Martina Patti genitori | chi è il padre e la madre della mamma di Elena Del Pozzo? Cosa sappiamo della sua famiglia? FOTO

Pubblicità

Sono tanti i punti oscuri, per gli inquirenti, sulla morte di Elena Del Pozzo , cinque anni, uccisa dalla madre,. Come riporta il Corriere della Sera , c'è il disorientamento di una piccola comunità che fatica a capire. Non sa ancora cosa dire ai compagni di classe Veronica Piazza , la maestra d'...È previsto per oggi pomeriggio il conferimento dell'incarico per l'autopsia sul corpo di Elena, la bimba di quasi 5 anni uccisa dalla mammaa Mascalucia. Il corpo della piccola si trova presso l'obitorio all'ospedale Cannizzaro di Catania. Presso la villetta di, in via Turati - a partire da sabato - sono invece ...CATANIA – In isolamento in una cella dell’istituto femminile di piazza Lanza a Catania, controllata a vista 24 ore al giorno per evitare che possa commettere gesti estremi: così è passata la prima not ...Dopo ore di interrogatorio Martina Patti (24 anni) è crollata, raccontando per filo e per segno come sono andate le cose. “Ho ucciso io mia figlia ma non so perché”. Queste le sole parole che le ...