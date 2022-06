Marsiglia | il nuovo ds Ribalta ha individuato il primo colpo

Pubblicità

DiMarzio : #Ligue1 | Javier #Ribalta vicino a diventare il nuovo direttore sportivo del @OM_Officiel - EuropaCalcio : #Marsiglia, ad un passo #Ribalta come nuovo direttore sportivo #europacalcio - JCMASYDI : RT @DiMarzio: #Ligue1 | Javier #Ribalta vicino a diventare il nuovo direttore sportivo del @OM_Officiel - TeamMercato : RT @DiMarzio: #Ligue1 | Javier #Ribalta vicino a diventare il nuovo direttore sportivo del @OM_Officiel - tcm24com : Marsiglia, Javier Ribalta sarà il nuovo direttore #Ribalta #Marsiglia -

TUTTO mercato WEB

... ilpatron dei Blues. L'accelerata non è casuale. Il centravanti ha spiegato in modo chiaro ... Si era parlato del, ma è l'Inghilterra l'ipotesi più concreta: il Newcastle ha fatto un ...Stando alle notizie che arrivano dalla Francia, confermate nelle ultime ore anche dal quotidiano sportivo L'Equipe, Javier Ribalta sarà ildirettore sportivo dell'Olimpique. C'è l'... Marsiglia, il primo colpo del nuovo corso può essere lo svincolato Witsel Stando alle notizie che arrivano dalla Francia, confermate nelle ultime ore anche dal quotidiano sportivo L’Equipe, Javier Ribalta sarà il nuovo direttore sportivo dell’Olimpique Marsiglia. C’è ...Calciomercato Atalanta, Luis Muriel piace alla Juve, ma non solo. Dalla Francia spunta la pista che porta a Marsiglia Secondo quanto riferito da Sky Sport, c’è anche il Marsiglia sulle tracce di Luis ...