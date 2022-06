Mario, trovato morto mummificato dopo mesi: siamo una società che sputa in faccia al prossimo (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma, 16 giu – Mario, trovato morto mummificato dopo mesi. È la straziante storia pubblicata anche su Repubblica, forse la vicenda più triste e demoralizzante degli ultimi mesi. Mario, mummificato e dimenticato da tutti La cosa terribile di questa vicenda non è tanto che Mario sia morto, peraltro giovanissimo e a soli 48 anni. La cosa agghiacciante è che Mario sia stato trovato mummificato. L’angoscia terribile è che sia perito completamente solo, al punto che nessuno si era accorto del suo decesso, avvenuto prima di Pasqua, quindi ad aprile, a Torino. Mario aveva una sorella, che gli pagava le spese, ma con cui non aveva alcun ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma, 16 giu –. È la straziante storia pubblicata anche su Repubblica, forse la vicenda più triste e demoralizzante degli ultimie dimenticato da tutti La cosa terribile di questa vicenda non è tanto chesia, peraltro giovanissimo e a soli 48 anni. La cosa agghiacciante è chesia stato. L’angoscia terribile è che sia perito completamente solo, al punto che nessuno si era accorto del suo decesso, avvenuto prima di Pasqua, quindi ad aprile, a Torino.aveva una sorella, che gli pagava le spese, ma con cui non aveva alcun ...

Agenzia_Ansa : COMUNALI | L'avventura politica di Mario #Adinolfi è naufragata prima di raggiungere Ventotene. Candidato sindaco n… - hiboss_hiboss : Senza commenti. Mario, trovato morto mummificato dopo mesi: siamo una società che sputa in faccia al prossimo… - ClaudioDorno : RT @IlPrimatoN: Una storia che ci ricorda quanto siamo poveri di spirito, indipendentemente da ciò come ci autoproclamiamo di essere ?? @S… - IlPrimatoN : Una storia che ci ricorda quanto siamo poveri di spirito, indipendentemente da ciò come ci autoproclamiamo di esser… - RassegnaZampa : #Torino, Mario morto in casa di solitudine a 48 anni: era lì da almeno 6 mesi, trovato mummificato -