“Mario” ha ricevuto (a sue spese) la strumentazione e il medicinale per il suo suicidio assistito (Di giovedì 16 giugno 2022) Pochi giorni dopo la morte – dopo esser stato costretto a optare per la sedazione profonda visto il disinteresse dello Stato nonostante le sentenze della Consulta – di Fabio Ridolfi, l’Associazione Luca Cascioni ha annunciato di essere entrata in possesso e di aver consegnato a “Mario” – nome di fantasia per proteggere la privacy del cittadino – tutta la strumentazione necessaria per procedere con la sua volontà – secondo quanto indicato proprio dalla Corte Costituzionale – di porre fine alle sue sofferenze attraverso il suicidio medicalmente assistito. Ma i prodotti non sono stati pagati dallo Stato. +++ L’Associazione Luca Coscioni comunica di essere entrata in possesso e aver consegnato l’apparecchiatura e il farmaco ordinati da “Mario”, la prima persona che può legalmente scegliere il ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022) Pochi giorni dopo la morte – dopo esser stato costretto a optare per la sedazione profonda visto il disinteresse dello Stato nonostante le sentenze della Consulta – di Fabio Ridolfi, l’Associazione Luca Cascioni ha annunciato di essere entrata in possesso e di aver consegnato a “” – nome di fantasia per proteggere la privacy del cittadino – tutta lanecessaria per procedere con la sua volontà – secondo quanto indicato proprio dalla Corte Costituzionale – di porre fine alle sue sofferenze attraverso ilmedicalmente. Ma i prodotti non sono stati pagati dallo Stato. +++ L’Associazione Luca Coscioni comunica di essere entrata in possesso e aver consegnato l’apparecchiatura e il farmaco ordinati da “”, la prima persona che può legalmente scegliere il ...

