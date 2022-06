Marcell Jacobs ha deciso: non correrà prima dei Mondiali. L’annuncio: “Guarito, ma voglio recuperare la forma migliore” (Di giovedì 16 giugno 2022) Manca solo un mese ai Mondiali di atletica leggera di Eugene, in Oregon. Per la prima volta, gli Stati Uniti ospiteranno la rassegna. Il 16 luglio, alle 19 e 50 locali, andrà in scena la finale dei 100 metri maschili. L’Italia punterà tutto su Marcell Jacobs, campione olimpico in carica, di origine statunitense. Il velocista è Guarito dall’infortunio al bicipite femorale (distrazione-elongazione di primo grado) subito durante il meeting di Savona, il 23 maggio scorso: i risultati della risonanza magnetica di controllo non lasciano dubbi. Tuttavia, da qui a metà luglio – salvo le uscite per gli allenamenti – il Re centometrista non correrà. Forfait dunque agli assoluti di Rieti del 25 giugno e allo Stockholm Bauhaus Galan, il 30 giugno. L’obiettivo è recuperare “la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022) Manca solo un mese aidi atletica leggera di Eugene, in Oregon. Per lavolta, gli Stati Uniti ospiteranno la rassegna. Il 16 luglio, alle 19 e 50 locali, andrà in scena la finale dei 100 metri maschili. L’Italia punterà tutto su, campione olimpico in carica, di origine statunitense. Il velocista èdall’infortunio al bicipite femorale (distrazione-elongazione di primo grado) subito durante il meeting di Savona, il 23 maggio scorso: i risultati della risonanza magnetica di controllo non lasciano dubbi. Tuttavia, da qui a metà luglio – salvo le uscite per gli allenamenti – il Re centometrista non. Forfait dunque agli assoluti di Rieti del 25 giugno e allo Stockholm Bauhaus Galan, il 30 giugno. L’obiettivo è“la ...

