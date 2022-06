Malore in piscina alla Costoli, morto il ragazzo di 17 anni - Cronaca - lanazione.it (Di giovedì 16 giugno 2022) Soccorritori in azione Per approfondire : Articolo : Si tuffa in piscina ma va a fondo. ragazzo in fin di vita È morto il ragazzo di 17 anni che ieri ha accusato un Malore in piscina alla Costoli di ... Leggi su lanazione (Di giovedì 16 giugno 2022) Soccorritori in azione Per approfondire : Articolo : Si tuffa inma va a fondo.in fin di vita Èildi 17che ieri ha accusato unindi ...

Pubblicità

toscanamedianew : Grave malore in piscina, il ragazzo non ce l'ha fatta - Vafankulu_Euru : RT @11Giuliano: Altro Malore: Piacenza,malore in piscina per un ragazzo di 11 anni a Lugagnano, interviene l’elisoccorso. Malore in piscin… - corrierefirenze : #Firenze, morto il 17enne che si è sentito male alla piscina Costoli - 5_pinin : RT @11Giuliano: Altro Malore: Piacenza,malore in piscina per un ragazzo di 11 anni a Lugagnano, interviene l’elisoccorso. Malore in piscin… - jobwithinternet : RT @m_robella22: ??3 GIOVANISSIMI HANNO SOFFERTO UN MALORE IMPROVVISO IN PISCINA NELLE ULTIME 48 ORE?? UNO È GRAVE. @MinisteroSalute , ci… -