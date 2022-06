Malagrotta, zona rossa nel raggio di 6 km: asili e centri estivi chiusi, vietati pascoli e consumo di alimenti della zona (Di giovedì 16 giugno 2022) Divieti e chiusure nel raggio di 6 km: il Campidoglio blinda l'area di Malagrotta tenendo chiusi per almeno 48 ore scuole e centri estivi . No anche alle attività sportive all'aperto. Dopo il ... Leggi su leggo (Di giovedì 16 giugno 2022) Divieti e chiusure neldi 6 km: il Campidoglio blinda l'area ditenendoper almeno 48 ore scuole e. No anche alle attività sportive all'aperto. Dopo il ...

Pubblicità

Roma : ?? Incendio al Tmb di #Malagrotta, all'estrema periferia Ovest di Roma. Raccomandazioni per la popolazione present… - MediasetTgcom24 : Incendio Malagrotta, fiamme sotto controllo ma ci vorranno giorni per spegnerlo | Si va verso una 'zona rossa' per… - LuigiF97101292 : RT @MediasetTgcom24: Incendio Malagrotta, fiamme sotto controllo ma ci vorranno giorni per spegnerlo | Si va verso una 'zona rossa' per il… - sabahelher : RT @alecalzetta: Dalla zona Eur Magliana il “fungo” dell’#incendio di #Malagrotta - UBrignone : RT @tempoweb: Il rogo a #Malagrotta fa chiudere #Consiglio regionale. Il rischio per asili e centri estivi nella zona -