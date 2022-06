Malagrotta, Meloni: “Rischio nuova emergenza rifiuti”. (Di giovedì 16 giugno 2022) Malagrotta in fiamme. L’ex discarica romana brucia da mercoledì sera e la Capitale non sa più dove mettere l’immondizia. La situazione desta notevole preoccupazione: è già allarme diossina. Chiusi gli asili nel raggio di 6 chilometri. Se un fatto del genere fosse accaduto durante la sindacatura della Raggi il mainstream l’avrebbe messa alla gogna senza Leggi su freeskipper (Di giovedì 16 giugno 2022)in fiamme. L’ex discarica romana brucia da mercoledì sera e la Capitale non sa più dove mettere l’immondizia. La situazione desta notevole preoccupazione: è già allarme diossina. Chiusi gli asili nel raggio di 6 chilometri. Se un fatto del genere fosse accaduto durante la sindacatura della Raggi il mainstream l’avrebbe messa alla gogna senza

Pubblicità

Carmeli33392291 : “Le immagini dell’incendio del vecchio gassificatore e di uno dei Tmb di Malagrotta a Roma sono terribili: un disas… - cindykia25644 : RT @CosaInTendenza: In Italia alle 19:01 si twitta di 1 #16giugno - 6.684 2 #Medvedev - 2.839 3 #Scholz - 14.471 4 #Malagrotta - 1.976 5 Me… - CosaInTendenza : In Italia alle 20:31 si twitta di 1 #16giugno - 7.195 2 #tz101 - 386 3 #Scholz - 15.624 4 #Medvedev - 3.169 5… - CosaInTendenza : In Italia alle 20:01 si twitta di 1 #16giugno - 7.004 2 #Scholz - 15.261 3 #Medvedev - 3.045 4 #Malagrotta - 1.970… - Adriana35401416 : RT @CosaInTendenza: In Italia alle 19:31 si twitta di 1 #16giugno - 6.864 2 #Scholz - 14.883 3 #Medvedev - 2.969 4 #Malagrotta - 2.001 5 Me… -