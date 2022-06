Malagrotta | M5S-LCR | parole Gualtieri non rassicurano

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 16 giugno 2022) Roma – “Lediin Assemblea Capitolina non sono affatto rassicuranti. L’inceneritore è stato di nuovo sbandierato come soluzione, addirittura con più forza di prima: ma il problema è domani mattina, quando Roma potrebbe risvegliarsi sommersa dai rifiuti, non tra cinque anni.” “Di rassicurante c’è almeno il lavoro dei Vigili del Fuoco, grazie al quale è stato possibile limitare i danni. Danni che rimangono comunque gravissimi. Le rassicurazioni sulla ripartenza del Tmb1 non sono sufficienti, dato che il Tmb2 è inutilizzabile e Roma andava avanti a malapena con entrambi gli impianti. Rimaniamo in attesa di ascoltare le contromisure annunciate dal sindaco, sperando che siano veramente risolutive e tempestive come promesso.” “Da parte nostra c’è la massima disponibilità a collaborare per il bene dei cittadini romani, ma è fondamentale che ...