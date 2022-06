Malagrotta incendio | quali rischi corre Roma? Raccolta rifiuti | danno ambientale e cibo contaminato | cosa sappiamo

Pubblicità

Giorgiolaporta : Impressionante #incendio all'ex #discarica di #Malagrotta a #Roma. Pare che ci vorranno giorni per domarlo completa… - Agenzia_Ansa : Fiamme nell'ex ormai discarica di Roma di Malagrotta. Un vasto incendio ha interessato anche una vasca di stoccaggi… - RaiNews : Incendio dell'ex discarica di Malagrotta. L'Arpa invita a chiudere le finestre nell'arco di 1 chilometro. 10 squadr… - DomaniGiornale : Da ieri pomeriggio c'è un incendio in corso all’ex #discarica di #Roma, a #Malagrotta. Il rogo è sotto controllo, m… - JohnHard3 : RT @ErMejoSindaco: Vi ricordate quando si incendiava una discarica si dava sempre colpa alla #Raggi e alla sua incapacità? Ora invece si p… -

La discarica diè andata a fuoco nel tardo pomeriggio di ieri a Roma, provocando danni e disagi piuttosto gravi. Dopo il contenimento dell'da parte di circa sessanti vigili del fuoco, al lavoro ...... ha intanto disposto un' ordinanza "per un periodo non superiore a 48 ore, in virtù del principio di precauzione", per un raggio di 6 km dal luogo dell'dell'impianto dila ...Incendio di Roma Malagrotta sotto controllo, ma preoccupa la diossina nell’aria. Per questo motivo il Comune ha emanato un’ordinanza chiudendo le scuole per le prossime 48 ore. L’incendio che ha ...È allarme diossina a Roma a causa dell'incendio nell'impianto di smaltimento dei rifiuti di Malagrotta: asili chiusi e attività all'aperto vietate ...