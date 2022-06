Malagrotta incendio | allarme diossina Chiusi gli asili

Pubblicità

Giorgiolaporta : Impressionante #incendio all'ex #discarica di #Malagrotta a #Roma. Pare che ci vorranno giorni per domarlo completa… - Agenzia_Ansa : Fiamme nell'ex ormai discarica di Roma di Malagrotta. Un vasto incendio ha interessato anche una vasca di stoccaggi… - RaiNews : Incendio dell'ex discarica di Malagrotta. L'Arpa invita a chiudere le finestre nell'arco di 1 chilometro. 10 squadr… - disinformatia : RT @ChiodiDonatella: #Gualtieri dice che dopo l'#incendio alla discarica di #Malagrotta ci saranno problemi a #Roma per la raccolta dei #ri… - antoniopal : RT @davcarretta: L'incendio a Malagrotta in poche ore ha prodotto infinitamente più 'fumi inquinanti' e 'scorie leggere e pesanti' (cit. Gi… -

Gualtieri: 'Al lavoro per affrontare immediatamente l'emergenza' L'di vaste proporzioni divampato oggi aper cause ancora da accertare dalle autorità, sta purtroppo interessando ...... ha intanto disposto un' ordinanza "per un periodo non superiore a 48 ore, in virtù del principio di precauzione", per un raggio di 6 km dal luogo dell'dell'impianto dila ...L’impianto dei rifiuti in zona Malagrotta a Roma è andato a fuoco nel pomeriggio del 15 giugno. C’è grande preoccupazione per le possibili esalazioni tossiche emanate dai rifiuti in fiamme e anche per ...Il rogo all’ex discarica di Roma è sotto controllo dopo il lavoro di decine di vigili del fuoco per tutta la notte. Disposta la chiusura delle scuole per un raggio di sei chilometri dall’impianto ...