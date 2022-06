Malagrotta, è disastro ambientale. Meloni: “Immagini terribili, il governo intervenga subito” (video) (Di giovedì 16 giugno 2022) “Le Immagini dell’incendio del vecchio gassificatore e di uno dei Tmb di Malagrotta a Roma sono terribili: un disastro ambientale le cui cause devono essere chiarite il più presto possibile per individuare anche eventuali responsabili. L’incendio rischia di innescare una nuova emergenza rifiuti nella Capitale e mettere in pericolo la salute pubblica”. Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. “Fratelli d’Italia – prosegue la Meloni – si augura la convocazione immediata del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, chiede al Ministro della Transizione ecologica Cingolani, al presidente della Regione Lazio Zingaretti e al sindaco di Roma Gualtieri di dare informazioni chiare ai cittadini, in particolare coloro che vivono nella già martoriata ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 16 giugno 2022) “Ledell’incendio del vecchio gassificatore e di uno dei Tmb dia Roma sono: unle cui cause devono essere chiarite il più presto possibile per individuare anche eventuali responsabili. L’incendio rischia di innescare una nuova emergenza rifiuti nella Capitale e mettere in pericolo la salute pubblica”. Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia. “Fratelli d’Italia – prosegue la– si augura la convocazione immediata del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, chiede al Ministro della Transizione ecologica Cingolani, al presidente della Regione Lazio Zingaretti e al sindaco di Roma Gualtieri di dare informazioni chiare ai cittadini, in particolare coloro che vivono nella già martoriata ...

