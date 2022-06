Malagrotta | chiusi gli asili e limitazioni alle attività all' aperto | pericolo diossina

(Di giovedì 16 giugno 2022) Articolo in aggiornamento Ore 10.15: Secondo quanto ripartito dall'Agi oggi sarà trasmessa in Procura una prima informativa sul vasto incendio che ha colpito alcuni capannoni della discarica di. Alla luce del fascicolo che i carabinieri invieranno a piazzale Clodio, verrà formalmente aperta un'indagine per verificare di che natura si tratta l'evento, se di origine dolosa o colposa. E' uscita in mattinata l'ordinanza del comune riguardo all'incendio divampato ieri nello stabilimento dinido e centri estivi, pubblici e privati, entro il raggio di 6 km. Divieto di consumo degli alimenti di origine animale e vegetale prodotti nell'area individuata, divieto di pascolo e razzolamento degli animali da cortile, divieto di utilizzo dei foraggi e cereali destinati agli animali ...

Asili e centri estiviin un raggio di 6 chilometri dalla discarica didove mercoledì è divampato un incendio , che risulta sotto controllo ma richiederà giorni per lo spegnimento completo. Con un'...Materne e asiliIntanto sarà diramata un'ordinanza di chiusura per le prossime 48 ore, delle scuole dell'infanzia e dei nidi, che si trovano nel raggio di 6 chilometri dal Tmb di...Il rogo all’ex discarica di Roma è sotto controllo dopo il lavoro di decine di vigili del fuoco per tutta la notte. Disposta la chiusura delle scuole per un raggio di sei chilometri dall’impianto ...Rimane ancora oggi una densa colonna di fumo e fiamme nel Tmb di Malagrotta gestito da Giovi e andato a fuoco nel tardo pomeriggio di ieri a Roma in zona Malagrotta. Arriverà oggi alla ...