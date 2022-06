Malagrotta, bruciano i rifiuti di Roma: allarme diossina sulla Capitale (Di giovedì 16 giugno 2022) Si bloccano l’area di Malagrotta e le zone circostanti, per un raggio di 6 chilometri. Stop ai centri estivi e al consumo di alimenti prodotti in loco. Per tutta la notte un rogo ha bruciato i rifiuti negli impianti di smaltimento dell’ex discarica. Solo dal mattino di giovedì 16 giugno l’incendio a Malagrotta è sotto controllo. I pompieri, presenti con decine di uomini divisi in 8 squadre, e rinforzi da altre regioni italiane, hanno lavorato tutta la notte. Ma per spegnere definitivamente il rogo ci vorranno giorni. Dal pomeriggio di ieri 15 giugno fiamme improvvise, probabilmente dolose, hanno devastato parte dell’ex discarica: bruciate tonnellate di rifiuti. Ora si teme che nell’aria siano state immesse rilevanti quantità di diossine e veleni. In particolare è andata in fiamme una vasca di stoccaggio del combustile ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 16 giugno 2022) Si bloccano l’area die le zone circostanti, per un raggio di 6 chilometri. Stop ai centri estivi e al consumo di alimenti prodotti in loco. Per tutta la notte un rogo ha bruciato inegli impianti di smaltimento dell’ex discarica. Solo dal mattino di giovedì 16 giugno l’incendio aè sotto controllo. I pompieri, presenti con decine di uomini divisi in 8 squadre, e rinforzi da altre regioni italiane, hanno lavorato tutta la notte. Ma per spegnere definitivamente il rogo ci vorranno giorni. Dal pomeriggio di ieri 15 giugno fiamme improvvise, probabilmente dolose, hanno devastato parte dell’ex discarica: bruciate tonnellate di. Ora si teme che nell’aria siano state immesse rilevanti quantità di diossine e veleni. In particolare è andata in fiamme una vasca di stoccaggio del combustile ...

