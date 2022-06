Mafia ed estorsione tramite social: 15 arresti - Cronaca - lanazione.it (Di giovedì 16 giugno 2022) Maxi - operazione della Polizia a Latina: eseguiti anche tre provvedimenti a Perugia, Foligno e Spoleto. Minacce dal ... Leggi su lanazione (Di giovedì 16 giugno 2022) Maxi - operazione della Polizia a Latina: eseguiti anche tre provvedimenti a Perugia, Foligno e Spoleto. Minacce dal ...

Pubblicità

graziellaciccon : RT @distefanoTW: Una banca centrale senza alcun controllo politico che stampa la moneta a corse legale in una nazione e che si rifiuta di c… - DarkSideDLT : RT @distefanoTW: Una banca centrale senza alcun controllo politico che stampa la moneta a corse legale in una nazione e che si rifiuta di c… - etventadv : RT @distefanoTW: Una banca centrale senza alcun controllo politico che stampa la moneta a corse legale in una nazione e che si rifiuta di c… - 76687505Roberto : RT @distefanoTW: Una banca centrale senza alcun controllo politico che stampa la moneta a corse legale in una nazione e che si rifiuta di c… - giuseppelacara : RT @distefanoTW: Una banca centrale senza alcun controllo politico che stampa la moneta a corse legale in una nazione e che si rifiuta di c… -