Madri che uccidono i figli, il mito di Medea (Di giovedì 16 giugno 2022) Medea la maga, la strega, l’eroina che superò ogni limite per salvare il suo amore. Medea l’assassina, la donna che si appropriò di una violenza innaturale, della macchia e del fardello di uccidere i propri figli. È difficile spiegare la grande complessità che si cela dietro il mito di Medea, più facile e drammatico, invece, è parlare di come questo sembra rivivere nella società contemporanea alla stregua di una maledizione che siamo costretti a subire. E magari si trattasse di un incantesimo dal quale poterci risvegliare. La sindrome di Medea, così la chiamano gli altri, è reale e innaturale. È quella che distrugge famiglie intere, che fa aumentare quel numero drammatico di figlicidi in Italia e nel mondo. Madri che uccidono i ... Leggi su dilei (Di giovedì 16 giugno 2022)la maga, la strega, l’eroina che superò ogni limite per salvare il suo amore.l’assassina, la donna che si appropriò di una violenza innaturale, della macchia e del fardello di uccidere i propri. È difficile spiegare la grande complessità che si cela dietro ildi, più facile e drammatico, invece, è parlare di come questo sembra rivivere nella società contemporanea alla stregua di una maledizione che siamo costretti a subire. E magari si trattasse di un incantesimo dal quale poterci risvegliare. La sindrome di, così la chiamano gli altri, è reale e innaturale. È quella che distrugge famiglie intere, che fa aumentare quel numero drammatico dicidi in Italia e nel mondo.chei ...

