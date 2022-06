Macron a Kiev: “Messaggio di unità, prossime settimane difficili” (Di giovedì 16 giugno 2022) (Adnkronos) – “Le prossime settimane, lo sappiamo, saranno molto difficili”. Ad affermarlo il presidente francese Emmanuel Macron ai giornalisti dopo essere sceso dal treno che lo ha portato a Kiev insieme al premier Mario Draghi e al cancelliere tedesco Olaf Scholz. “Voglio sostenerli ed essere al loro fianco”, ha aggiunto Macron parlando degli ucraini. ”Rispetto e ammirazione per il popolo ucraino” è stato espresso dal presidente francese dirigendosi verso il sobborgo di Irpin, a nord di Kiev. A Irpin non è presente il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che i tre leader incontreranno più tardi nella capitale. A Irpin, ”ma non solo”, sono stati commessi ”massacri che equivalgono a crimini di guerra”, ha sottolineato Macron secondo il quale ... Leggi su italiasera (Di giovedì 16 giugno 2022) (Adnkronos) – “Le, lo sappiamo, saranno molto”. Ad affermarlo il presidente francese Emmanuelai giornalisti dopo essere sceso dal treno che lo ha portato ainsieme al premier Mario Draghi e al cancelliere tedesco Olaf Scholz. “Voglio sostenerli ed essere al loro fianco”, ha aggiuntoparlando degli ucraini. ”Rispetto e ammirazione per il popolo ucraino” è stato espresso dal presidente francese dirigendosi verso il sobborgo di Irpin, a nord di. A Irpin non è presente il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che i tre leader incontreranno più tardi nella capitale. A Irpin, ”ma non solo”, sono stati commessi ”massacri che equivalgono a crimini di guerra”, ha sottolineatosecondo il quale ...

Pubblicità

matteorenzi : La missione a Kiev di Draghi, Macron, Scholz può essere la vera novità nella crisi ucraina. Serve un'Europa protago… - repubblica : Ucraina: Draghi, Scholz, Macron in treno verso Kiev in cerca di una soluzione europea al conflitto. Il racconto del… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Vertice di un paio d'ore tra Mario Draghi, Emmanuel Macron e Olaf Scholz a bordo del treno che li sta po… - Henry_whites : RT @mittdolcino: Momento Irlmaier? False Flag in arrivo? Mandare i tre moschettoni dell'€, nel senso che son loro che 'dovrebbero sostenere… - Asinomatico : RT @CremaschiG: #Zelensky : non proponete accordi #Minsk 3 niente trattative con la #Russia grazie a #Biden per le #armi Ma i tre pellegri… -