Ma Papa Francesco ha mai detto «niente sesso prima del matrimonio»? (Di giovedì 16 giugno 2022) Avete letto la prefazione a Itinerari catecumenali per la vita matrimoniale? Si tratta del documento sulla cui base tutta o quasi tutta la stampa italiana ha titolato, nella giornata di ieri, con formule del tipo: «Papa Francesco ai giovani: “niente sesso prima del matrimonio”». Evidentemente, questa frase è stata una liberissima interpretazione del pensiero del pontefice a cui, assolutamente, non può essere attribuita in alcun modo una espressione di questo tipo. Vediamo perché. LEGGI ANCHE > Perché stupirsi del fatto che Papa Francesco da Fazio non era in diretta? Papa Francesco sesso prima del matrimonio: nessun riferimento nella prefazione A questo link è ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 16 giugno 2022) Avete letto la prefazione a Itinerari catecumenali per la vita matrimoniale? Si tratta del documento sulla cui base tutta o quasi tutta la stampa italiana ha titolato, nella giornata di ieri, con formule del tipo: «ai giovani: “del”». Evidentemente, questa frase è stata una liberissima interpretazione del pensiero del pontefice a cui, assolutamente, non può essere attribuita in alcun modo una espressione di questo tipo. Vediamo perché. LEGGI ANCHE > Perché stupirsi del fatto cheda Fazio non era in diretta?del: nessun riferimento nella prefazione A questo link è ...

caritas_milano : 'Senza un giusto #salario e un giusto #orariolavorativo, si creano nuove forme di #schiavitù, subite da persone ch… - marcotravaglio : I VICE-PAPI Non bastando un Papa e un Papa emerito, s’accalca al Portone di Bronzo una folla di aspiranti vice-papi… - GiovaQuez : Ma quelli come Celestini che oggi citano a memoria le parole di Papa Francesco sulla guerra in Ucraina come fonte a… - LVinegar : RT @lions108ia2: Consegnata a Papa Francesco la MJF, prestigioso riconoscimento di LCI, dal PCG Mariella Sciammetta, a nome di tutti i Lion… - giornalettismo : Qui vi abbiamo spiegato approfonditamente cosa c'è scritto nel documento: -