M5S | spettro scissione e nodo 2 mandati | scontro totale Conte-Di Maio

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 16 giugno 2022) Roma, 16 giu. (Adnkronos) -nel Movimento 5 Stelle. Luigi Ditorna sul 'luogo del delitto' per graffiare ancora Giuseppe. Nella stessa Piazza del Parlamento da cui, al termine dello psicodramma quirinalizio di gennaio, il titolare della Farnesina tuonò contro il presidente del M5S parlando di "leadership fallimentari", Diraduna i giornalisti per lanciare un nuovo affondo nei confronti dell'ex premier. Il lungo j'accuse del ministro parte da un'analisi spietata dell'ultima tornata elettorale: "Noi non abbiamo mai brillato alle amministrative, ma non siamo andati mai così male... Non si può dare sempre la colpa agli altri, non si può risalire all'elezione del Presidente della Repubblica per dire che le elezioni amministrative sono andate così male. Credo che bisogna ...