M5S, Diaco: sconcertante cinghiale ucciso a Castel Sant'Angelo (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma – "L'hanno ammazzato di notte, nel sonno. L'unica colpa di quel cinghiale era girovagare nel parco di Castel Sant'Angelo. Un animale innocuo in cerca di cibo, che poteva essere narcotizzato e riportato nel suo habitat naturale." "Invece questa Amministrazione, nello sconcerto generale, ha deciso di ucciderlo. Un gesto senza senso, eseguito con la connivenza della Regione, che dimostra ancora una volta quanto Gualtieri e i suoi siano disinteressati al benessere animale." "Ma noi abbiamo seguito la vicenda insieme alle associazioni animaliste e siamo sicuri che non passerà sotto silenzio: grazie di cuore a tutti coloro che hanno lottato, e lotteranno, per porre fine a questa mattanza!". Così in una nota Daniele Diaco, consigliere capitolino M5s e vicepresidente della commissione Ambiente. (Agenzia Dire)

