M5S | Di Maio | ' nuovo corso? Serve più inclusione'

Roma, 16 giu. (Adnkronos) - "Io credo che il Movimento debba fare un grande sforzo di democrazia interna. Noi non veniamo da una storia che si è distinta per democrazia interna ma proprio per questo, rispetto anche a un nuovo corso, servirebbero più inclusività, più dibattito interno e anche includere di più persone esterne al Movimento". Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ai cronisti.

