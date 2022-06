M5S, Di Maio: “Mai così male alle amministrative, elettorato disorientato” (Di giovedì 16 giugno 2022) (Adnkronos) – “Noi non abbiamo mai brillato alle amministrative, ma non siamo andati mai così male. E questo succede quando l’elettorato è disorientato, non è ben consapevole di quale sia la visione”. così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, fa un bilancio dopo il voto di domenica scorsa. Tuttavia, ammonisce, “non possiamo stare nel governo e poi un giorno sì e un giorno no, per imitare Salvini, si attacca il governo”. Quanto alle posizioni assunte da lui stesso in politica estera “stiamo gestendo una guerra in Ucraina provocata dalla Russia – ricorda – che richiede il massimo sforzo diplomatico. Io non credo che sia opportuno assumere decisioni che di fatto disallineano l’Italia dall’alleanza Nato e ... Leggi su italiasera (Di giovedì 16 giugno 2022) (Adnkronos) – “Noi non abbiamo mai brillato, ma non siamo andati mai. E questo succede quando l’, non è ben consapevole di quale sia la visione”.il ministro degli Esteri, Luigi Di, fa un bilancio dopo il voto di domenica scorsa. Tuttavia, ammonisce, “non possiamo stare nel governo e poi un giorno sì e un giorno no, per imitare Salvini, si attacca il governo”. Quantoposizioni assunte da lui stesso in politica estera “stiamo gestendo una guerra in Ucraina provocata dalla Russia – ricorda – che richiede il massimo sforzo diplomatico. Io non credo che sia opportuno assumere decisioni che di fatto disallineano l’Italia dall’anza Nato e ...

