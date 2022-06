M5s, Di Maio critico verso Conte: 'Mai così male, bisogna assumersi le responsabilità' (Di giovedì 16 giugno 2022) Luigi Di Maio è critico nei confronti della leadership di Giuseppe Conte. Il ministro degli Esteri ha parlato alla Camera del difficile momento che sta attraversando il M5s - 'È vero che il Movimento ... Leggi su globalist (Di giovedì 16 giugno 2022) Luigi Dinei confronti della leadership di Giuseppe. Il ministro degli Esteri ha parlato alla Camera del difficile momento che sta attraversando il M5s - 'È vero che il Movimento ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Il M5s e l’alleanza con Mastella: a Somma Vesuviana rieleggono insieme il sindaco. Ai comizi Di Maio e Lonardo sul… - HuffPostItalia : Di Maio contro Conte: 'M5S mai così male e non c'è neanche un posto dove dirlo' - AndreaMarcucci : Con il #M5S, di cui parla il ministro Di Maio, europeista, atlantista, e solidamente ancorato al governo Draghi, fa… - Ghibli380 : RT @Nihal884: Mia madre mi ha appena detto che Di Maio ha appena parlato male di Conte, bene non vedo l'ora di votare contro il terzo manda… - righettiisabell : RT @sostengoi40: Di Maio ha aperto il m5s come una scatoletta di tonno!!! -