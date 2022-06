L’Unione europea prepara la sua risposta alla candidatura dell’Ucraina (Di giovedì 16 giugno 2022) Con il viaggio di Macron, Draghi e Scholz in Ucraina l’Ue per la prima volta s’impegna politicamente, militarmente e umanamente a fianco di un paese terzo. Ma fatica comunque a trovare il consenso sull’ingresso di Kiev nell’Unione. Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 16 giugno 2022) Con il viaggio di Macron, Draghi e Scholz in Ucraina l’Ue per la prima volta s’impegna politicamente, militarmente e umanamente a fianco di un paese terzo. Ma fatica comunque a trovare il consenso sull’ingresso di Kiev nell’Unione. Leggi

