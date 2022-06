Lukaku Inter, no del Chelsea all’offerta da 5 milioni: la situazione (Di giovedì 16 giugno 2022) Lukaku Inter, i londinesi hanno rifiutato la prima offerta da 5 milioni di euro per il prestito: le ultime sul centravanti belga Lukaku vuole ritornare all’Inter a tutti i costi, e la trattativa tra i nerazzurri e il Chelsea continua ad andare avanti. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, nonostante l’incontro tra le parti sia andato bene, la società londinese ha rifiutato 5 milioni di prestito oneroso dal club nerazzurro. Si attendono sviluppi nel caso nei prossimi giorni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 giugno 2022), i londinesi hanno rifiutato la prima offerta da 5di euro per il prestito: le ultime sul centravanti belgavuole ritornare all’a tutti i costi, e la trattativa tra i nerazzurri e ilcontinua ad andare avanti. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, nonostante l’incontro tra le parti sia andato bene, la società londinese ha rifiutato 5di prestito oneroso dal club nerazzurro. Si attendono sviluppi nel caso nei prossimi giorni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

Gazzetta_it : Clamoroso: Inter-#Lukaku, ci siamo. Ecco tutti i dettagli #calciomercato - DiMarzio : .@Inter, segnali incoraggianti per il ritorno di Romelu #Lukaku: i nerazzurri e il #Chelsea si incontreranno di nuo… - AlfredoPedulla : #Lukaku: i contatti tra i club non sono diretti, ma solo attraverso avvocato #Ledure. La richiesta prestito del… - ArenaRosario : RT @casarinale58: #Lukaku @Inter , non è più un Sogno. Manca solo la firma. Grazie Amico Beppe #Amala #Calciomercato - davidecurrenti : Live. Mercato #Inter, approfondimenti e video con le immagini di un prossimo giocatore ???? #twitch #Lukaku… -